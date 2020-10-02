甫摘下美網男單冠軍的奧地利好手提姆，今天在法網第三輪只花了2小時15分鐘就以6比4、6比3、6比1輕鬆擊敗挪威選手魯德，連續5年至少晉級16強。

身為大會第三種子的提姆，2016年與2017年法網都成功晉級最後四強，2018年和2019年則是一路過關斬將取得爭冠門票，可惜最終都敗在「紅土天王」納達爾的拍下，連續兩年都屈居亞軍。

提姆今年不但沒有受到新冠肺炎疫情的影響，反而達到職業生涯巔峰，澳網決賽不敵球王喬柯維奇之後，美網決賽擊敗茲維列夫，拿下生涯第一個大滿貫冠軍，同時也是男子網壇90年後的大滿貫首冠。

提姆挾著美網冠軍遠征法網，前兩輪表現強勢連勝西里奇和索克兩大好手。今天對手21歲挪威新秀魯德近期表現強勢，布宜諾斯艾利斯拿下生涯首冠，羅馬站連勝西里奇和貝雷蒂尼闖進四強，漢堡站又再次進入四強，法網上連勝杉田祐一和保羅。

魯德一上來就士氣如虹，率先在第4局突破提姆的防線，取得3比1領先，被打得有些措手不及的提姆，立刻回神穩住陣腳，並且在第5局成功反破，第7局又連拿4分再次破發，憑藉著這個破發優勢，6比4後來居上拿下首盤。

次盤，提姆抓住機會破發得手，隨後一路領先，第9局再次破發，6比3拿下第二盤；第三盤第4、6局提姆又毫不留情兩度攻破魯德防線，單盤只花27分就以6比1勝出。

(中時 )