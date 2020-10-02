一名住在台南的12歲少女小純（化名），在網路上認識一名林姓男子，今年1月26日，林男找來朋友王姓男子，一起到小純家聊天過夜，期間友人王男抵擋不住睡意，因此躺下熟睡，林男見朋友睡著，竟忍不住與小純發生關係，隔天小純父親開門見「三人同床睡」，氣炸直接報警。

今年1月，林男透過交友軟體「檸檬」認識少女小純，交談一段時間後，林男找朋友王男，一起搭車到台南與小純見面，之後由小純母親帶路，回到位於柳營的家，3人在庭院聊天聊到近乎深夜，因為怕吵到小純父親，於是進房間繼續聊，沒多久王男就因為疲倦睡著。

深夜大約1點多，小純母親進房間，見林男與小純還在聊天，口頭告誡女兒「不能與兩名男子一起睡」，等到小純母親離去，林男控制不住私慾，與小純發生關係，父親早上進房間，看見三人同床畫面，更得知女兒與林男已經發生關係，氣得報警抓人。

雖然事後林男對犯行坦承不諱，根據檢驗結果也顯示有林男DNA，不過辯護律師表示，林男領有極重度身心障礙證明，希望能酌減其刑；法官審理此案時，認為林男已成年，且比小純年長10多歲，才剛認識就衝動、控制力不佳、未能克制己慾，不符減刑要件，另考量雙方目前尚未達成和解，最後依對於未滿14歲之女子為性交，判林男1年10月，全案仍可上訴。

(中時新聞網)