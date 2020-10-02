美國總統川普日前結束和拜登的第一場辯論，在激烈的口水戰後川普驚爆自己染疫。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，不只拜登，連主持人華勒斯都要擔心。「年齡加起來超過 220 歲的3個老人同時陷入危機！」而川普染疫是否影響美國大選，他認為無論最終康復或病歿，「有一個國家一定倒大楣」。

川普染疫引發全球譁然，除了拜登之外，謝宗學也在臉書指出主持人華勒斯也要擔心。更說這3個老人年紀加起來超過220歲，很有可能同時陷入危機。他也認為，論川普和拜登的氣色來看，若同時染病，「我個人是覺得川普會恢復比較快，再加上拜登年齡大川普 3 歲，重症風險更高」。

而他也憂心的說，不論拜登是否染疫，世界未來前景不確定大增。尤其是金融市場，最怕不確定因素，更說今晚美國股開盤必重挫。但尾盤可能會有低接買盤拉升，「因為川普不可能安靜在家中隔離，搞不好會拼命開直播證明自己身體依然健康」，恐慌的氣氛不至於無止境上升。

而川普染疫，對於美國總統大選是加分還是扣分，謝宗學說目仍看不出來。但他接著補充，「不管川普康復還是病歿，有一個國家一定倒大楣，看看英國首相強生康復後的態度就可以知道」。

(中時新聞網)