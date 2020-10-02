美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診，行程全部取消，恐對選情造成重大影響。資深媒體人陳揮文直言，川普面對疫情胡作非為，民調卻和拜登互有領先，「美國也太爛了吧！」

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》中表示，他相信美國白宮醫療團隊，一定會給川普很好的照顧。有網友會講說這是川普「10月的驚奇」，認為川普民調落後，會出賤招。不過，川普怪不了別人，因為川普以前喜歡亂講話，所以他真的確診的時候，就難逃外界質疑他的聲音。

陳揮文認為，美國總統大選進入一個月倒數計時，川普和他的夫人雙雙確診，當時英國首相強森染疫，一度住進加護病房，川普就馬上開記者會說，他已經派美國最強的團隊去英國，支援英國首相強森的治療。從這個角度來看，美國畢竟是最強大的國家，世界有兩支疫苗領先，一個是英國的牛津大學、一個就是美國的藥廠Moderna，他們一定會有最新最好的東西提供給川普夫婦。

陳揮文指出，美國確診人數達700萬，死亡人數超過20萬，川普要想想，他的胡作非為害死多少人，當大陸、義大利、西班牙等國出現第一波疫情，川普都知道。但當川普沒辦法處理美國疫情時，卻在罵WHO、要退出WHO，還告訴美國人民，很快天氣熱病毒就會消失，這比流感還簡單，川普和福斯新聞網是如何愚弄美國人民。川普的民調卻和拜登互有領先，美國也太爛了吧！所以他希望川普、甚或「川普們」落選。

(中時新聞網)