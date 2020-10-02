鯨鯊十分溫馴，主動靠近賞鯨船邊，遊客驚呼連連！（業者提供／王志偉花蓮傳真）

鯨鯊圍繞著賞鯨船周邊。（業者提供／王志偉花蓮傳真）

賞鯨是花蓮熱門旅遊活動，中秋節4天連假，賞鯨旅遊也是熱呼呼、更是驚喜連連，有賞鯨船今午在海上發現瀕危物種「鯨鯊」，遊客趕緊拿起相機拍照，幸運的是還可「近距離」觀賞，業者邱錫棟說，這頭鯨鯊體型將近1000公斤，不怕人，主動靠近船邊，邱也告訴遊客，鯨鯊今年列入農委會保育類野生動物名錄，海上捕撈、騷擾就會觸法，趁機上了一堂海洋生態課程。

花蓮賞鯨一直是旅行花蓮超人氣的夯點活動，不僅國人喜歡，就連外國遊客來訪也都必朝聖，花蓮海洋生態豐富，出海看見鯨鯊機率相當高；4天中秋連假第2天，花蓮天氣晴朗，海象平穩，「鯨世界賞鯨」中午戴遊客出海，不久在花蓮外海發現1頭大鯨鯊，遊客興奮的同時，這尾鯨鯊竟主動靠近船邊，驚呼連連直呼：好可愛啊、萌翻了！

業者邱錫棟說，鯨鯊被漁民暱稱「大憨鯊」，其實牠一點都不笨，十分溫馴，而鯨鯊是鯊魚的一種，非鯨魚。世界上最大的魚類非鯨鯊莫屬。體長平均9.7公尺、9公噸，而目前紀錄中，最大的鯨鯊就是出現在台灣，比一台公車還要重。今天發現的這頭鯨鯊估計約1000公斤左右。巨大的身形讓所有的遊客看的是驚呼連連！

縣府說，鯨鯊（Rhincodon typus ）被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「瀕危」物種，在花蓮外海每年都有出現的紀錄。農委會漁業署在2008年已公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會今年4月28日也公告修正「海洋保育類野生動物名錄」，新增鯨鯊（豆腐鯊）、鬼蝠魟屬的雙吻前口蝠鱝、阿氏前口蝠鱝共3種為瀕臨絕種野生動物，6月1日起生效；依照野生動物保育法，如有騷擾、虐待、獵捕、宰殺等情形，可判處6月至5年的有期徒刑，得併科罰金30萬元至150萬元，因此請漁民及賞鯨業者都要留意，避免觸法。

(中時 )