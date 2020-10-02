美國總統川普夫婦確診新冠肺炎震驚國際，消息一出打擊金融市場，更對美國總統大選投下震撼彈，也引發各方討論與擔憂。對此，資深媒體人韋安則在臉書分析川普確診對於美國大選的影響性。

韋安分析，「抗疫不力，連自己都中標了，別自豪自己多厲害，只死了20萬；完全康復，證明川普比對手強健，連covid-19都打不敗他，拜登可以嗎？隔離期結束後，選情就會明確了。」

而貼文曝光後，有不少網友則是認為「若康復的很好，川普又要嘴一波了」、「好擔心，另一位老人被有意感染...」，不過也有網友認為「因果循環！這是給他一個教訓，如果再不聽話做好防疫，他報應就來了。」還有人說，「小小的陰謀論一下：辯論前就應該檢驗，川普故意得到新冠肺炎，傳給77歲拜登。」

白宮發布御醫康利（Sean P. Conley）在一項聲明中說，川普夫婦「兩人目前都很好，他們計劃在恢復期間，都待在白宮家中。」另外，據美國財經媒體先前早在白宮5月首次傳出疫情時就分析指出，一旦總統陷入嚴重疾病，將帶來經濟與地緣政治上的衝擊，程度需依總統身體狀況而定。

(中時新聞網)