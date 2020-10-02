李沛綾曾是昔日民視當家花旦，過去演出多部知名戲劇，包括《飛龍在天》、《金枝玉葉》、《娘家》等。她出道25年，宣布跨足歌壇發行首張EP《LongStay 2020》，一圓歌唱夢，為了發片，今年44歲的她，靠著運動、飲食調配在1年內成功鏟肉18公斤，呈現最佳體態，她身高168公分，目前體重52公斤。

她與圈外老公婚後，育有1子，歷經息影4年，再度復出，她提到去年底以人工受孕方式生下第2胎女兒，體重一度飆到70公斤，當時努力瘦身，「慢跑、瑜珈增加肺活量及肢體延展，沒想到除了對唱歌有幫助，還有體力又唱又跳。」不過她直言對現在身材沒有太滿意，盼練出腹肌跟馬甲線。

李沛綾新作邀來「貴人」鄭進一擔任製作人，2人相識是因為資深演員楊慶煌介紹，她打趣說楊慶煌是媒人，並提到鄭進一原本想要栽培的是她的13歲兒子，鄭進一很欣賞她兒子外型帥氣、又會吹薩克斯風，鄭進一除了認她兒子當徒弟，在3年前的小巨蛋演唱會，還想邀她兒子當嘉賓，她說：「但有考試就婉拒，後來就成了朋友。」他們每次見面，鄭進一都會鼓勵她回歸舞台，促成了這次發片合作，讓她很感動。

(中時 )