美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，引發震驚。國民黨智庫副董事長連勝文表示，明年台灣台灣只能靠土法煉鋼「鎖國」來防疫，將對台灣經濟產生更大的衝擊。

連勝文今天在臉書貼文表示，川普確診，只是更加證明，在面對可怕的病毒時，不論膚色、不論種族，每一個人都是脆弱的。在新冠病毒蔓延下，不戴口罩、不遵守防疫規則，甚至舉行大型的室內競選活動，即便血統完全「純正」、「高貴」的白人，也一樣會遭殃。

連勝文認為，美國本土疫苗。最快明年春天才有可能問世，而台灣最快要到明年第二季後才能問世。台灣當權者過去一直把精力花在宣傳自己防疫的神話，結果現在一堆人在台灣沒事，出國就被確診。台灣什麼時候才會取得國際或本土的疫苗，官員中沒有人知道。在沒有解藥的情況下，明年台灣一定只能靠土法煉鋼的「鎖國」來防疫，也可以預見，這將對台灣經濟產生更大的衝擊。

連勝文呼籲大陸當局，千萬不要受一些不理智的言論影響，在這個時點上對台灣採取軍事行動。川普染疫已告訴了全世界，人類最大的共同敵人，並不是彼此，而是看不見的新冠病毒。因此不論是兩岸，或是陸美之間，現在應該是要攜手合作、互相幫助的時刻。所有關心兩岸未來的人，都希望在這個困難的時間點上，能看到兩岸之間發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，這才是我們老祖宗所說的「王道」的顯現。

(中時新聞網)