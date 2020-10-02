美國總統川普伉儷確診新冠肺炎，中央疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，根據臨床實證，戴口罩是預防感染新冠肺炎最有效的方法，目前正值美國大選期間，但從媒體畫面上看到，川普出席競選活動都沒戴口罩。他也呼籲民眾在外務必戴口罩、保持社交距離。

繼美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎），川普今天也宣布他與妻子梅蘭妮亞確診。對於川普確診，莊人祥下午指出，人體感染武漢肺炎後，在發病前二天可能就具有傳染力，這也是病毒傳染力強、延燒至今的主要原因。

莊人祥說，為強化防疫，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中等人參與公開活動時，只要有和民眾接觸，即便參與的都是國內民眾，也會全程佩戴口罩。

外傳川普可能在近日搭機時被感染，機上防疫該怎麼做。莊人祥說，飛機上空調系統都有做過特殊處理，沒這麼容易被傳染，現在多數搭機者也都有口罩、護目鏡、隔離衣，若能至少戴口罩且如廁後確實洗手、不亂摸，就能讓感染機率降到最低。

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