全台坪效第三大的新光三越台北南西店周年慶，一向被視為周慶景氣指標，2日邁入第二天，買氣持續發燒！首二日大家都在搶買什麼？有四大商機概念，除了大容量化妝品必囤貨外，就是蘋果、婚嫁、健身與國旅休閒等四大概念相關商品賣最好。

新光三越指出，台北南西店今年周年慶必囤貨的6大神級化妝水包括「LANCOME超極光活萃晶露」、「SKII青春露」、「IPSA美膚微整機能液」、「品木宣言靈芝青春光潤機能水」、「ESTEE LAUDER微分子肌底原生露」、「KIEHLS牛奶淨膚濃縮活膚露」日銷破萬瓶，還有10月2日限定排隊組合「SK-II青春亮采組」、「資生堂國際櫃紅妍勁辣組」、「資生堂東京櫃怡麗絲爾淨白晚安凍膜分享組」限量100組皆全數完售。

至於四大概念商機；蘋果概念果粉搭上貴賓卡獨享名品單櫃、大家電區、法雅客+[i]Store滿萬送千優惠，推升首二日三館滿滿消費人潮，iphone11熱賣近2,000支，全新Apple Watch Series 6及Apple Watch SE具備健康與健身功能，同時加入親子定位科技及跌倒偵測安全機制已熱賣300支。

婚嫁商機方面，帶動輕奢珠寶及喜餅買氣旺，喜餅禮盒預定單日熱銷破百萬、珠寶鑽石婚戒單日熱銷破百萬，也帶動家電家用商品買氣，床墊成長5成，寢具床組日銷500組，無印良品家俱用品成長一倍，結婚必買財庫內衣也成長兩成。

防疫期，美容健身風潮正夯，老行家燕窩日銷200瓶、Johnson Mirror新概念健身魔鏡熱銷30台、OSIM養身椅全球首創5感養身椅及AI壓力監測熱銷20台，還有各大品牌相繼推出的筋膜按摩槍總熱銷已破百台。

國旅休閒商機崛起，休閒機能外套日銷500件，登山防水休閒鞋日銷500雙，另外因國旅正夯，國內高爾夫球場預約額滿帶動高爾夫球週邊商品總銷量成長54％。

(工商 )