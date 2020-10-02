經國管理學院孫秉良（右）老師及謝正英（左）老師鼓勵朱正生參賽。（謝正英提供）

朱正生5度獲得經國管理學院及學生們選為「優良教學教師」。（謝正英提供）

朱正生5度獲得經國管理學院及學生們選為「優良教學教師」。（謝正英提供）

朱正生當選基隆市大專組「Super Teacher」，代表參加全國競賽。（謝正英提供）

朱正生日前獲得109全國大專組「Super Teacher」榮譽。（謝正英提供）

朱正生參加全國「Super Teacher」競賽，與全國教師交流觀摩。（謝正英提供）

從空服員轉行彩妝造型師，進而轉任教職的朱正生，當年因為力挺當系主任的好友才開始兼課踏上教職，很幸運的第1年就在華岡藝校教到楊丞琳、許瑋甯、黃鴻升（小鬼）班級。對於小鬼驟逝，朱正生感到不捨與難過，他還記得幾年前在西門町捷運上巧遇小鬼，當時小鬼不顧別人注視的眼光，主動衝過去跟他打招呼的熱情模樣，「讓我感覺很貼心，很懂事」。

朱正生回想這個班級，當時對很有禮貌的小鬼印象深刻，教課期間，小鬼總會出現在他身邊，小聲的說「我叫黃鴻升」，他也總是回他「我記得，因為你上課很認真、很乖」。朱正生首次感受到當老師的成就感，以及與學生互動中帶來的喜悅與成長，且多年來能教育出無數優秀人才而感到驕傲。

個性求好心切的朱正生，對教學堅持做好做滿，在經國管理暨健康學院任教12年期間，有5年獲得學生們及學校票選出「教學優良教師」。今年更在學校教師會推薦下參加全國「Super Teacher」選拔，代表基隆市參賽。從四月份報名參賽開始，朱正生說，他早就告訴自己「得失心不要太重，一切盡力而為，得獎與否就看老天安排」。

年度全國「Super Teacher」選拔分為5大類組，從幼稚園、小學、國中、高中、大學（專），全國各縣市教師都可報名參賽。朱正生剛開始聽到規模如此盛大，心中著實忐忑。會參加全國「Super Teacher」競賽，主要是因為任教的經國管理暨健康學院教師會理事長孫秉良老師的推薦與支持。

朱正生說，2年前孫秉良老師口頭邀約推薦他代表學校參加「Super Teacher」，當時覺得學校優秀的老師們很多，應該還輪不到自己，所以連續推辭2次。今年在孫秉良、謝正英老師鼓勵下，決定代表學校與全國各大專院校老師一起學習交流，同時為經國管理學院的能見度盡一份心力。

近20年的教學生涯，朱正生明顯感受到學生的個性隨著時代改變，學習態度也完全不同。他的教學對象多元，除了大學生，更有佛光山的小小學生到樂齡族，甚至許多企業界的主管人才，桃李滿天下，教學相對變得充滿挑戰，他體悟唯有不停調整自己的教學方法及心態，才能達到教學上雙贏。

朱正生坦言，曾多次想中途放棄這吃力又不討好的教學工作，但每年教師節前夕，收到許多畢業生或踏入職場的同學寫給他的感謝詞，即使只是一句「老師，謝謝你」，都能讓他感動地瞬間偷偷滴下男兒淚。朱生說，「證明我的堅持與努力並不孤單，還是有學生能感受得到。這是他當老師最珍惜的回饋與感動，也是他重燃繼續教學，接受各種挑戰的最大動力」。

經過這次全國性交流競賽活動，朱正生才知道在台灣社會中原來有那麼多願意為教育好下一代而犧牲自己生活品質、甚至與家人相處時間、無私奉獻的老師。

雖然學生的年齡層不同，學習態度也差異很大，但老師們總能放下自我，以教學為中心目標，這一點讓朱正生十分感動、佩服。雖然台灣少子化越來越普遍，朱正生仍決定為教學持續努力與付出，提供學子最好教學內容，為教育界盡份心力。

(中時 )