美國總統川普今日親自在推特上宣布確診，而消息傳出後，美國海軍的「E-6B水星」中繼通信機在美國東岸、西岸升空，美國知名軍事記者大衛．艾克斯（David Axe）在著名媒體撰文表示，該軍機有「核末日軍機」之稱，是美國國防部五角大廈「機載核戰指揮所」。

艾克斯2日在《富比士》(Foebes)撰文指出，「E-6B水星」是五角大樓的機載核指揮所之一。是波音707客機的衍生機型，具備四具引擎，其機上帶有特殊的通信系統和機組人員，負責指揮美國海軍的俄亥俄級核彈導彈潛艦。

他還表示，美國海軍現共有16架「E-6B水星」通信中繼機，該機型能在核戰爆發時，幫助潛艦船員使用帶核彈頭的「三叉戟」潛射彈道飛彈(Trident)或彈道飛彈(SLBM)瞄準敵方城市和軍事基地。

美國開源情報從業人員蒂姆·霍根（Tim .Hogan）則在推特發文公布，2架「E-6B水星」通信中繼機的飛行軌跡，他表示，軍機在註冊飛機無線電發報器的公共軟體後，軍機經常會關閉應答器，以避免被跟踪。但如果一架軍機的應答器，處於打開的狀態，是因為其機組人員希望被人看到。

霍根認為，五角大樓顯然希望美國的核武競爭對手「俄羅斯、中國和朝鮮」明白，即使總統兼統帥生病，美國的核指揮系統是完整的。

美國海軍「E-6B水星」通信中繼機，在美國東岸現蹤。（圖/翻攝自Tim Hogan Twitter 推特）

(中時新聞網)