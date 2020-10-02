在台北市八德路四段持拔釘器狂毆母親頭部成傷的20歲詹姓男子，經警方依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署，檢察官複訊後以詹男涉犯重罪，向台北地方法院聲請羈押。

詹男是2日凌晨1時許跑到八德路四段7旬母親的家中，疑似向母親討錢、要求將房產過戶不成，竟持拔釘器狂毆母親的頭部，與母親同住的弟弟從睡夢中驚醒，也遭詹男毆打攻擊，弟弟逃出屋外大喊「救命」，鄰居趕緊報警，警消到場破門進入屋內，將詹男壓制逮捕。

警方調查，70歲詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數間公寓對外出租。據家屬表示，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，平日與小兒子同住在八德路上的透天厝。但大兒子時常回家討錢，甚至要求母親將房產過戶，屢傳出爭產糾紛。沒想到詹男疑似又返家討錢，要求將市價約2000萬元的房產過戶給他，將母親叫醒，索討不成一時氣憤下，竟持拔釘器毆打母親，連上前阻止的弟弟也遭到攻擊，所幸及時逃出呼喊求救，警消趕抵現場，才未讓憾事繼續擴大。

(中時 )