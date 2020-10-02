高雄有1名溜冰教練遭到爆料，多次在下課完帶著男學生到摩鐵開房洗澡完，假藉要幫拍照留下紀念，要求男學生全部在洗完澡後，都不能穿上衣服並對著自己的武器磨刀，還順便為每位男學生拍下藝術照，甚至還要求男學生為教練自己進行吞吐運動，所幸有家長及時發現不對勁，立即報警處理後，將此名教練以《兒童及少年性剝削防制條例》進行起訴。法院審理時，這名教練竟然還反駁，自己只是沒有交往對象，才會對自己所教導的學生有了性幻想，保證自己不會再犯，但法官因擔憂溜冰教練仍會有犯案動機，因此決定持續裁定延押2個月。

據了解，此名溜冰教練在高雄學校進行授課時，認識許多男學生，也藉由職務之便與學生們建立關係，趁著課程全部結束後，要舉辦戶外活動時，溜冰教練趁機將男學生帶到摩鐵開房間，並告訴他們流汗了先去洗澡，洗完還放謎片給學生觀賞，再協助學生進行DIY活動。同年數月後，溜冰教練以同樣理由騙取男學生的信任，將學生再用一樣原因帶到旅館開房間，然而這次不是看謎片，而是向學生們表示，可以留下好紀念拍攝些藝術照為由。

溜冰教練等到開學期間，又再度看上1名男學生，曾多次誘惑學生為自己進行吞吐運動，自己則會幫忙他DIY徹底解放出來，然而紙終究包不住火，這位男同學的爸媽發覺自己的孩子開始行為變的詭異，因此關切的不斷詢問過後，才得知這驚人的性侵行為，立即報警處理，隨後警方立即逮捕溜冰教練，將他以權勢性交、猥褻等多項罪名進行起訴。

法院審理時，溜冰教練竟然還表示，自己只是沒有交往對象，才會做出侵犯男同學的行為，並說明自己會改過自新，然而法官並不採信教練的言詞，擔憂他仍會再犯案，因此持續裁定延長羈押2個月。

(中時新聞網)