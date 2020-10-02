統一獅主場迎戰樂天桃猿，不過先發投手施子謙進2戰陷入低潮，此戰僅丟2局就狂失7分(5自責)退場，遭林立開轟，也是他本季被敲第25支全壘打，破中職歷年單季最多紀錄，此戰「暴力猿」打線火力全開，狂敲25支安打，除了林立之外，林泓育也貢獻雙響炮，最後以15比2大分差贏球。

今年上半季受到「彈力球」影響，各隊打者全壘打產量飆高，投手成為苦主，施子謙上半季就挨了17轟，下半季稍微好轉，但今日被敲出本季挨的第25轟，直接破了中職單季最慘紀錄，且若施子謙本季繼續出賽，可能會將紀錄再堆高。

此戰桃猿在2局上半攻下大局，失誤造成一、二壘有人後，陽耀勳、陳晨威連續安打添2分，接著林立敲出3分炮，藍寅倫再補上三壘打、林泓育保送，朱育賢高飛犧牲打，助桃猿攻下第7分奠定勝基，施子謙也在投完此局後就退場。

而林泓育則在第4、第8局相繼開轟，此戰單場5支5，差三壘打達成完全打擊，另有1次保送，統一獅投手完全無法解決他，一個人就貢獻6分打點，此外林立也繳出單場4安表現，有3分打點。

而獅隊打者火力集中在6局下半，陳重羽、蘇智傑、陳傑憲連續安打攻下2分，此外陳重羽於7局下半敲安，達成生涯200安里程碑。

猿隊先發投手王溢正則是先發7局，被敲8支安打僅失2分，成為本季首位拿下10勝的土投，個人連續2季都有雙位數勝投。

(中時 )