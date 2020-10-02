涉嫌在台犯下同行女友命案的港人陳同佳，今透過錄音表示，計劃本月內到台灣投案。對此，香港行政會議成員、資深大律師湯家驊估計，如果陳同佳自願到台灣接受審訊，可能要香港和台灣在出入境方面達成共識，作出非正式的安排，主要涉及政治因素，原則上沒有法律效力。對於陸委會指我刑事局與香港警務處已建立單一聯繫窗口，湯家驊說沒聽過法律上有所謂「單一窗口」，質疑並非官方、正式或具法律效力的安排。

對於台灣去年曾拒絕陳同佳自行赴台，要求港方以司法互助方式，一併移交案件證據。湯家驊指出，香港和台灣並無司法互助安排，當時台灣堅持港府要以具法律效力的程序，將陳同佳移交往台灣，等同不願意接受陳同佳投案，是玩弄政治手段、以政治凌駕法治。

此外，受害者潘曉穎的母親透過女兒生前老師回應稱，陳同佳出獄後一直未有現身，不肯定錄音是否陳同佳本人或何時錄音，希望他走出來在媒體面前重申承諾。潘母說，陳同佳赴台計劃一直拖延，希望他盡快訂下確實日子，好讓潘母履行承諾，妥善安排陳飛台灣的機票及一切所需交通。

(中時 )