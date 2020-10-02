廖碧兒傳好事近。（圖／翻攝自berniceliuofficial IG）

41歲香港女星廖碧兒過去和楊冪前夫劉愷威傳過一段情，因女方忙事業告吹，2年前她和與富二代男友盧啟賢（Calvin）戀情見光死，近日她受訪被問感情現狀，鬆口不抗拒復合。港媒今(2日)報導，廖碧兒身邊好友說溜嘴，指她不僅和盧啟賢復合，還透露對外已稱呼他是「未婚夫」，明年3月結婚。

外型亮麗、五官立體的廖碧兒2001年參加國際華裔小姐競選奪冠，後來進入無綫電視藝員訓練班，畢業後工作10年離開TVB，過去她曾演出電視劇《舞動全城》、《突圍行動》，也曾演出電影《葉問前傳》中「北野由美」一角，3年前她考取國際品酒認證Level 3資格，還砸了千萬在法國買酒莊，財力雄厚。

廖碧兒剛出道時就和劉愷威傳緋聞，但兩人當時在演藝圈都沒站穩，始終沒承認，也傳因女方拚工作，交往3年就告終，10年前廖碧兒被拍進出富二代林忠豪豪宅，2014年她又被爆跟法國著名酒莊莊主Jean-Charles Cazes交往，對象非富即貴。

據《東網》報導，廖碧兒好友、「建時地產」的創辦人施家殷在網上分享廖碧兒和舊愛盧啟賢合影，寫下要搶先祝福廖碧兒和她「未婚夫」，並稱兩人明年3月好事近，但後來刪文，施家殷受訪承認中秋節前一天跟廖碧兒聚餐，親耳聽到好消息，而求證廖碧兒，她說只是剛好在餐廳巧遇，禮貌性說幾句話，也有喝酒，「但我沒喝醉，其他就不做回應了」。

(中時新聞網)