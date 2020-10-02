中信兄弟今（2）日靠著德保拉先發6局好投、許基宏3安打、含1轟的猛打賞演出，外加3分打點；以及詹子賢2分炮，再加上9局上「大師兄」林智勝的代打2分炮，終場以7比0輕取富邦悍將。許基宏獲選單場MVP，他的3分打點包括勝利打點，幫助球隊取得3比0領先，是這場比賽的關鍵，獲選單場MVP實至名歸。

中信兄弟洋投德保拉則以優質先發內容拿下第14勝，自責分率下降到3.37，不僅從索沙手中奪回「勝投王」、「防禦率王」，加上原本的「奪三振王」，重新躍居投手「三冠王」，表現非常搶眼。

中信兄弟王威晨（右）1局上盜二壘成功，富邦悍將游擊李宗賢（左）刺殺不及。（季志翔攝）

不過賽後中信兄弟總教練丘昌榮表示，德保拉最近每場比賽用球數過多的問題仍然存在，會與投手教練研究如何改善。因為在戰局緊繃的重要關頭，先發投手的續航力很重要，過早動用牛棚會有一定的風險。

至於許基宏的表現，丘總認為他本來就有潛力，缺的是經驗值。經過這幾年的磨鍊，從實戰中不斷學習，他的進步確實有目睹，越來越清楚自己扮演的角色，以及在場上該做些什麼，解讀比賽的能力確有提升。

8局下岳東華擊出三壘安打，1人出局後陳家駒打擊揮棒落空，岳東華突然衝回本壘自投羅網，造成2人出局，並且少得1分。丘總解釋，當時有下達強迫取分的戰術，但打者沒看清楚，並未採取短打，而是正常揮擊，於是造成戰術失敗，這一點也會檢討。

此外，丘總補充說，8局下周思齊安打上壘後，更換速度快的潘志芳代跑，本來就是準備9局上讓林智勝代打，這都在原本的盤算中。大師兄揮出2分全壘打，不僅是錦上添花，也有激勵士氣的作用。

(中時 )