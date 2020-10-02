雲嘉南濱海國家風景區管理處2日、3日在嘉義縣布袋高跟鞋教堂舉辦一系列活動，除了有創意陽光市集、「尋找高跟鞋」的好禮活動，晚上還有「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒性音樂舞台劇，縣長翁章梁和雲嘉南管理處長徐振能今晚前往欣賞，並呼籲民眾千萬別錯過明天最後一場的音樂舞台劇。
雲管處7月25日起至10月4日在高跟鞋教堂結合互動科技、人文藝術、燈光地景，展出的燈光藝術地景，10月2日、10月3日連續2天，遊客不僅欣賞藝術家獨一無二的作品，雲管處上午9時至晚上9時安排創意陽光市集、下午4時至傍晚6時「尋找高跟鞋」活動，傍晚有「愛麗絲夢月仙境」互動小劇場，晚上還有「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒性音樂舞台劇。
徐振能指出，高跟鞋教堂今年中秋特別搭配燈光藝術地景，在充滿浪漫氛圍的園區，推出「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞臺劇，遊客在月光下觀劇，共度有別以往的中秋佳節。
翁章梁指出，嘉義縣好山好水，海邊有夕陽、海風和新鮮海產，高山有步道、部落旅遊、阿里山高山茶和咖啡，山、海各自有不同的景色和風味，中秋連假來嘉義縣就對了，保證能帶回滿滿的感動和回憶。
(中時 )
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