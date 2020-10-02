現代社會風氣對於性觀念越來越開放，雖然沒有另一半，但還是可以培養「床伴」抒發生理需求，只要兩人協議好，不需要付感情上的責任，成為現代社會部分人喜歡的「感情模式」，有位網友在PTT上求助，表示自己遇到完美的「床伴」，只是對方一件事讓他無法接受，不知道該怎麼開口告知對方。

網友在PTT分享自己的約炮經驗，形容對方「長得不錯，身材小小隻、眼睛蠻大的、筋骨也很軟，重點是敢玩」，原PO說有時候對方「突然很想要」，還會半夜自己從桃園開車到台北找他，就為了用激情釋放壓力。

男網友更形容，女床伴之所以不錯，除了擅長超猛三招「舔、含、吞」，另外筋骨也很軟，過程相當舒服，認為女床伴很優質，值得固定下來；不過，讓人煩惱的是，原PO有個特殊癖好，就是「腋魔俠」，常常忍不住往對方腋下聞，只是他沒想到，這位讓他讚不絕口的床伴，竟然有狐臭，原PO相當煩惱，不知道該不該提醒對方。

經歷引起網友熱議，有人熱心提供建議，向是先洗澡、擦一些香味止汗劑、或是帶對方去看醫生等，但更多是網友幽默惡搞留言，「好砲友難求，一旦說了有什麼萬一，我覺得風險太高」、「換一個，狐臭不能忍」、「擠點美乃滋在腋下」、「女生願意讓你舔就應該感激了，嫌東嫌西」。

(中時新聞網)