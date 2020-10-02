美國總統川普確診新冠肺炎，震撼全球主要市場，由於亞洲多個國家放假，主要跌勢落在美股期指、國際油價以及歐股表現，道瓊期指甚至一度大跌超過560點，加上美國國會兩黨仍喬不攏最新一輪經濟刺激方案，最新公布的非農數據又遜於市場預期，多重利空衝擊下，道瓊指數周五(2日)開盤大跌280.51點、以27,536.39點開出，隨後跌勢擴大，一度超過400點。

隨著股市開盤，道瓊指數大跌1.21%點或1.21%、暫報27,479.09點；標普500指數下跌45.35點或1.34%、暫報3,335.45點；那斯達克指數下跌199.16點或1.76%、暫報11,127.34點。4大科技巨頭股價齊跌，蘋果跌勢最大、超過2.5%，電動車大廠特斯拉今年第三季交車數達13.7萬輛，雖符合市場預期，股價仍大跌近6%。

川普夫婦確診，導致剩下僅1個月的美國總統大選再度出現變數，加上疫情復燃風險升溫，國際油價大跌逾3%，金價走堅，歐股則是開盤走跌超過1%，VIX指數也狂飆11%。美國副總統彭斯、財政部長梅努欽對新冠肺炎檢測結果皆呈陰性，根據白宮透露，彭斯的辦公將離開白宮，目前檢測結果顯示川普為無症狀感染者，目前也仍有視事能力，無須將總統權力過度給彭斯。

美國政府2日公布9月失業率7.9%，為連續5個月下滑，但勞動參與率也跟著下降，代表有部分的美國民眾與就業市場脫鉤，加上最新非農數據為66.1萬人，呈現連3個月下滑趨勢，更是自4月以來首次跌破100萬人關卡。

美國眾議院民主黨議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)未能就新一輪經濟刺激法案達成協議，民主黨提出2.2兆美元規模的法案，但這與共和黨所提出的1.5兆美元規模仍有一大段差距。佩洛西表示，她不會因為與白宮達成協議就隨便附和共和黨提出的要求，由於這筆紓困法案扮演美國經濟復甦重要角色，但上一輪經濟刺激法案在7月底到期後，美國國會討論就陷入僵局，市場非常期待這項紓困法案能儘快過關，但就目前來看仍有許多未知數。

(中時新聞網)