今（2）日在新莊球場進行的中信兄弟、富邦悍將之戰，象隊「大師兄」林智勝在9局上揮出代打2分全壘打，生涯第286轟、1000得分達陣，全壘打僅次於張泰山的289轟，得分則次於彭政閔（1090）、張泰山（1075），位列中職第3人。

賽後林智勝表示，很高興是用全壘打的方式跑回中職生涯第1000分。目前生涯累計286轟，距離張泰山的中職紀錄還有3轟，但很清楚本周重回一軍後的定位就是代打，上場比較不固定。接下來就是努力調適自己，把握每次機會全力以赴，要做對於球隊有幫助的事，行有餘力再追求個人紀錄。

由於張泰山、彭政閔都已退休，林智勝有機會打破全壘打、得分紀錄，只是今年因傷下二軍調整，先發位置被周思齊取代後，本季只能代打，狀況比較難掌握，全壘打數明年可能有機會打破，得分這一項差距比較大，除非重回先發打線，否則有點困難。

(中時 )