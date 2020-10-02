9月初藝人黃鴻升36歲猝逝，解剖發現為主動脈剝離致命，令振興醫院皮膚科醫師藍淑馨感受特別深刻。她說，主動脈剝離是個隱形殺手，他劍道八段的父親也難敵，手術後原以為可康復，卻數次度中風一度昏迷，最後四肢癱瘓至今6年。

自父親生病以來，藍淑馨常想著「生又何歡，死又何悲」這句話，覺得自己當醫師又如何？連爸爸都救不了。後來知道同學的親人也碰到與她相同的處境，有人斷然放手，有人繼續與命運拔河。經歷人生試煉後她學到，生死存亡成敗常在一瞬間，堅持未必有意義，必須盤點將來要付出的代價，回首前塵，希望她的經驗可以讓大家提早規劃思考人生。

由於父親在中秋夜生日那天最後一次說話後就再也沒說過話了，中秋節對藍淑馨來說特別有感觸，她在中秋夜寫道：

2014年4月26日週末是我一輩子忘不了的日子，也是全家人人生的分野，家父是內兒科醫師也是劍道八段高手，一向注重養生，壯如山的爸爸那天清晨卻突然主動脈剝離 （ type A ） ，送來醫院緊急開刀裝置人工血管接環，術後一週由心臟加護病房轉出至普通病房，原本預計再一週就出院，但爸爸卻不斷的叫頭痛要我們幫他按摩，我與哥哥發現他日夜判若兩人，白天拿著藥典跟主治醫師討論用藥十足是個專業的醫師，但夜間竟然不認得家母，我與哥哥懷疑爸爸中風，病房的醫師護士覺得這是住院壓力所致的精神症狀，出院回家就好了。

術後爸爸一直排便不順，這是從未發生過的事，記得術後兩週的週日下午我在台大上課，越想越不對勁課沒上完就衝回病房，我堅持跟護士要浣腸幫爸爸灌腸，挖出一肚子大便之後爸爸舒服多了，他問我：「妹妹，我的右手右腳是熱的，左手左腳是冷的，我左邊是不是小中風？」我堅強聰明又善良的爸爸早就診斷自己中風了，但他沒有說穿，還小小聲的說是「小」中風。

當夜我忍不住打電話給神經內科主任，他第二天清早來看爸爸確診爸爸中風了，爸爸還問他是否在檢查巴賓斯基反射(Babinski reflex)。週二爸爸越來越喘，發現他肋骨斷掉左肺塌陷，下午我看門診時病房來電須再開一次刀，開刀前需停掉抗凝血劑，當晚我看夜診時哥哥來電爸爸再度中風癲癇大發作陷入昏迷緊急插管，醒來時爸爸右手不能動了，也沒有再開刀。之後一年爸爸不斷的感染中風，到中秋夜爸爸生日那天最後一次說話後就再也沒說過話了，那天爸爸連僅能活動的右腳也不能動，四肢癱瘓至今六年。

爸爸生病以來我常常想著一句話：「生又何歡，死又何悲」，他老人家受盡折磨讓我想起關在籠子裡的困獸，連最基本的飲食排便都困難，看著他變形扭曲的身體四肢，我覺得自己當醫師又如何？連爸爸都救不了。生命的意義到底是什麼？後來知道同學的親人也碰到與我相同的處境，有人斷然放手，有人繼續與命運拔河。

生老病死是人生難解卻又不得不面對的課題，2020年全世界因武漢病毒陷入恐慌，許多家庭驟然面臨與親人的生離死別。六年來因為同事朋友的幫忙我省心省事很多，有時候想想若不是這些善心人士拔刀相助，日子還真不知如何過下去。

經歷人生試煉後我學到幾件事：

一、生死存亡成敗常在一瞬間，堅持未必有意義，必須盤點將來要付出的代價。

二、隱惡揚善歌功頌德是社會的慣例及美意，但真實人生未必如此。

三、在谷底時更要保持理智提高警覺，越是亂世越是個弱肉強食的世界，動物世界中猛禽野獸專挑弱小下手，人類世界尤有過之，弱者會引發人類本性的顯現，善惡兩極會極端放大，善良的人拼命想拉你一把，邪惡的人覺得你是個可口的獵物趁機下手，因此不要輕易示弱。

回首前塵，希望我的經驗可以讓大家提早規劃思考人生。

(中時 )