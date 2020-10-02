根據氣象局臉書資料顯示，周日各地多雲到晴，但西半部日夜溫差較大。只有迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。對此，氣象專家彭啟明也呼籲大家，把握連假好天氣，因為到了下周一開始將會大變天，北部及東北部天氣轉涼，而這樣的濕涼天氣最久持續至下周三。

氣象局指出，明日天氣晴朗，而中午前後南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷也要多加注意高溫。到了下周一，由於東北風增強導致北部及東北部天氣轉涼，而北部和東半部地區有局部短暫雨，其中東北部地區及大臺北山區降雨較明顯，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨的可能。

另外，臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」主播彭啟明則指出，連假天氣晴朗，要民眾把握這樣難得的好天氣。而周末大致上會維持穩定晴朗的好天氣，各地氣溫會一天比一天熱，從周六開始各地白天高溫都會回到30度以上，甚至在西半部的高溫可來到33度以上，中南部到了周日則需注意空氣品質。

彭啟明也提醒，在連假結束後就會迎來下一波的天氣變化。下周一清晨開始，新一波的東北風南下，桃園、大台北、基隆、宜蘭又會轉為濕涼有雨的天氣，這波東北風強度較上一波稍強，也持續比較久，預估從下周一開始會影響4-5天，北部的低溫約在20-22度，中南部夜晚清晨也會明顯轉涼，但天氣相對穩定。

(中時新聞網)