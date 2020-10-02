王定宇等28名民進黨立委提案修改國安法，禁止人民為大陸從事涉及國家認同或統戰的宣傳行為。然而這是非常模糊的法律概念，以此入法限制人民，將淪為執政者任意用來打擊異己、限制言論自由的工具，而一個一再口口聲聲痛批兩蔣實施戒嚴的政黨，竟想學兩蔣以反共為理由限制人民的言論自由，更顯諷刺。

因為「國家認同」涉及非常多模糊空間，對許多中華民國派的人而言，自稱自己是中國人，可能是因為認為政治上中華民國也是中國，而自己是中華民國國民，也可能是因為覺得自己是文化上的中國人(如同蔡英文當陸委會主委時說的)。然而在許多偏綠獨派民眾看來，只要有人自稱中國人，就是認同對岸，就是中共同路人。倘若王定宇的提案通過後，未來執法者要怎麼認定民眾自稱中國人是否涉及為對岸宣傳？如果蔡英文再講一次自己也是中國人，會不會被開罰？

統戰的定義同樣模糊不清，民進黨認為馬英九提到兩岸若開戰首戰即終戰是替對岸宣傳，但馬英九引述的是國家安全研究院的報告，難道引述研究資料也不行？那未來是否媒體報導相關報告也會被認為是替中共宣傳？

此外馬英九也曾提到，共軍犯台時美軍可能來不及馳援，同樣被民進黨認為是替對岸宣傳，但多年來美國智庫或退休官員都曾提倡「棄台論」，如果這些人來台宣傳，是否要被法辦？還是同樣的言論外國人可以講，但本國人不能講？

一直以來，民進黨都強烈批判兩蔣統治時期以反共為名限制人民言論自由乃至於抓共諜的行為，甚至成立了促轉會平反大量已被對岸認證的中共地下黨員，儼然認為言論自由的重要性高於反共與國安，怎麼如今又打算以反中共為理由修法限制人民言論自由？蔣中正統治時中共持續炮轟金門，雙方海軍也在海上多次交火，難道民進黨認為如今承平時期政府對言論自由的限制程度，可以比當初戰時還高？

(中時 )