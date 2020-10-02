Big City遠東巨城購物中心連續發起大型捐血活動獲得民眾熱烈迴響，熱血袋數屢創新高，巨城2日再度攜手新竹網路扶輪社、新竹東北區、新竹朝陽、新竹世芳扶輪社投入更多資源擴大舉辦，共出動5輛捐血車，邀請民眾一同挽袖捐血，成功募得1068袋熱血。

Big City遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城開幕至今超過2400場活動，其中近570場和公益相關，逾250個團體受惠，同時善用寬闊場地及宣傳力號召，以不同類型的公益活動凝聚包容與關懷，此次捐血活動依然保持全新竹地區單日最高捐血量紀錄，更是展現社會各界共融的時刻，實踐企業社會責任發揮獨有的暖實力。

國際扶輪3501地區年度總監吳得坤表示，今年的扶輪口號「即時行善，活出價值」，以快樂向希望與夢想前進，扶輪社透過與巨城每年合辦一次的大型捐血活動，把大家的愛心匯聚在一起，一同為需要的人點燃溫暖。

巨城善用粉絲專頁發文及APP主動推播訊息，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享，此次活動捐血1袋可獲得威秀電影票1張或巨城購物抵用券1份，吸引許多熱心民眾捲起袖子做公益。原訂上午9時開始的捐血活動，不到8時即出現排隊人潮，不少民眾直言平時已有捐血習慣，但還是期待巨城與扶輪社共同舉辦的大型捐血活動，與將近千名熱血人一起排隊響應，感覺就是不一樣。

(中時 )