多數父母認為把小孩丟給學校，就可以安心不必擔憂孩童安全？那這個觀念可就大錯特錯了！1990年5月7日，在台北市南港區的成德國小發生一起女童慘遭1名外校怪叔叔潛伏慘遭姦殺案件。當時29歲的蔡榮樹因小頭失控，竟然起了色念之心，偷偷偽裝成送便當的家長潛入國小校園內，並鎖定到1位落單的女童，再謊稱自己是老師需要人手幫忙拿東西，將女童帶到當時上課時段，比較沒有人的活動中心5樓間，隨後迅速從包裡拿出膠帶纏繞女童數圈，將其手腳綑綁到動彈不得，還禽獸不如的將女童長褲和內褲全部拉下侵犯，因女童奮力爭扎，雖嘴巴被貼住膠布，仍是努力發出聲音，希望能得到救援，然而最後卻被蔡榮樹邊侵犯邊大手遮住閉口，導致最後窒息而亡，蔡榮樹犯案後立即逃逸，也火速搬往高雄躲避，所幸警方在此案快到期的3個月前，將蔡榮樹逮捕歸案繩之依法，全案判處無期徒刑，且終身遞奪公權無法自由。

兇嫌蔡榮樹(中間男子)是名曾犯下姦殺女童案的禽獸。(中時資料庫)

犯下這起國小姦殺案的兇嫌為蔡榮樹，是名電腦程式設計師，也是1位孩子的爸爸。令人諷刺的是，蔡榮樹犯案的當天，正好是他的結婚紀念日，這天不僅讓1個原本完整的家庭支離破碎，也讓1位小女孩在尚未長大前，就失去自己的寶貴性命，讓當時多數人感到相當難過。

案發當時，蔡榮樹先是假裝自己是要為孩子送便當的家長，輕鬆的混入小學內的校園，隨後走到學校內的活動中心，看見1名女童獨自1人站在走廊上，便立即向女童謊稱自己是學校老師，現在需要人手協助拿東西，要求女童前來支援，蔡榮樹將女童引到活動中心第5層的樓梯間後，立即將女童稚嫩的雙手緊緊握住壓制，隨後從包裡拿出膠布將女童手腳全部綑綁，女童當時連嘴巴也被膠布貼的死死的，蔡榮樹還將女童雙眼也蒙蔽起來，接著將女童的長褲與內褲往下拉，直接將自己的私處直接進出性侵得程，女童害怕立刻用被膠布貼緊的嘴，不斷發出聲音，希望自己能夠獲救，然而蔡榮樹此時竟然使用單支手摀住女童的嘴，另一方面持續進行禽獸行為，時間長達10分鐘之久，完事後蔡榮樹才發現女童早已氣絕身亡，立即逃離現場還心虛的搬離到高雄住下。

學校導師驚覺女童怎麼到午睡時間，仍是不見蹤影，立即通知其他老師協同尋找，隨後也動員全校師生的幫忙，在下午的時段仍是尋獲無果，直到快接近傍晚時間，才由1名男老師在活動中心5樓發現女童屍體。

幸虧上天有眼，在警方長期努力之下，在此案將追溯期即將到來前，動用了全國資訊網的資源，終於在高雄將強姦犯蔡榮樹逮捕歸案，法院在2012年11月22日時，以性侵殺人罪名，判決蔡榮樹無期徒刑和終身奪遞公權。

(中時新聞網)