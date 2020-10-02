中秋節連假，是與家人團圓的幸福時光。民進黨高雄市議員陳致中趁連假返回台南陪爸媽過節，並且上傳他和前總統陳水扁、前第一夫人吳淑珍及姊姊陳幸妤的「全家福」照。

陳致中晚間在臉書貼出他和爸媽及姊姊陳幸妤的合照，並表示，中秋連假當然要陪爸媽吃飯聊天，平安就是福、祝身體健康、台南高雄跑。照片中看到坐在輪椅上的吳淑珍身穿紅色上衣，陳水扁則坐在沙發上，與人聊天，陳幸妤則在滑手機。

陳水扁與吳淑珍目前住在台南，就近照顧母親陳李慎，但仍在高雄長庚就醫，台南高雄兩頭跑。

陳水扁前一日出席台北市設市100周年紀念活動，特地北上與前總統馬英九歷史性同台。陳致中也在臉書貼出6張陳水扁與馬英九拱手交談的畫面；陳致中說，「中秋節不談政治吧，你覺得扁馬在聊什麼？」

網友回應說，「辛苦了，好好珍惜身邊的人喔！」、「致中、阿扁總統全家，中秋節快樂。」、「晚安，中秋佳節快樂。有看到姐姐。」

(中時新聞網)