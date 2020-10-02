行政院官員表示，除了口罩國家隊，政府也要籌組領域型資安國家隊，針對新興應用領域如半導體、物聯網、醫療、AI、5G等，發展可以搶進國際市場的資安解決方案。

總統蔡英文就職演說提出建構「六大核心戰略產業」，其中資安卓越產業部分，以新興應用領域的國際資安解決方案及成為亞太高階資安人才、技術創新基地為目標，打造能被世界信賴的資安系統和產業鏈。

官員說，資安產業成長的關鍵要讓資安產業連結到其他五大產業，包括資訊及數位相關、國防及戰略、綠電及再生能源、生醫等產業，所有領域都需要就關鍵項目投入資安技術。官員表示，若各核心戰略產業的資安都要達到一定水準，各領域當然就要籌組資安國家隊。

行政院施政報告指出，資安卓越產業重點項目，第一，為強化資安產品核心技術能量，研發關鍵核心技術，搭配利基市場創造需求及橋接國際夥伴，並追蹤國際資安標準規範，確保國內技術與國際接軌。

第二，成立資安卓越中心，主責國家任務導向與關鍵核心技術的前瞻資安研究，培育實戰型人才，搭配攻防實習場域，挹注充足教學及研究資源，厚植頂尖實戰人才培訓及資安前瞻研究能量。

第三，將完善資安高教環境，擴增80名師資員額四年補齊，另由政府補助最長4年彈性薪資，延攬國際頂尖師資，透過出國研習、跨域進修、引進產業專家等培養種子教師，驅動資安師資生態系統。

第四，發展領域型國際級資安解決方案，籌組領域型資安國家隊，針對新興應用領域如半導體、物聯網、醫療、AI、5G等，發展可以搶進國際市場的資安解決方案。

(工商 )