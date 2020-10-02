美國總統川普與第一夫人驚傳新冠肺炎確診引發市場震撼，投資人擔心川普染疫將對總統大選與美國經濟走向帶來極大的不確定性，歐美股市周五應聲大跌，油價摜破40美元支撐；與此同時，風險趨避則帶動美元、日圓與金價走升。

川普染疫的消息約在周五亞洲尾盤傳出，日股因此由紅翻黑，歐股跳空開低，英國大盤下跌1.0％，德國股市重挫1.4％，Stoxx 600泛歐股市指數大跌0.9％。美股隨後跟著開低，道瓊工業指數重挫逾300點或1.2％，標普5百與那斯達克分別大跌1.4％與1.7％。

國際油價跳水，紐約與布蘭特指標期油均重挫逾4％，其中布蘭特期油摜破40美元支撐，來到39.29美元，紐約期油則下探37.11美元。

市場瞬間湧現風險趨避潮，帶動美元上漲，對歐元一度漲至1.1704美元，對澳元猛升0.7％，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數升破94大關，來到94.02，上漲0.3％。日圓漲勢更甚美元，亞洲匯市盤升至105.01日圓兌1美元，創逾1個月最大漲幅。

金價也受避險買盤青睞，一度拉升至每盎司1,921美元，不過漲幅相對溫和。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐納文(Paul Donovan)表示，「川普確診後市場將會聚焦於對大選結果與公衛政策的影響，例如接下來的總統大選辯論可能喊卡、原本反對帶口罩的人或許會改變看法，以及總統的案例將改變美國公衛政策等等。」

Squared金融公司首席市場策略師尼姆(Rony Nehme)指出，「川普康復的狀況很可能成為決定大選結果的關鍵變因，如果他好得快，對於疫情的因應得當，對於選情將有很大的加分效果；但若是病重，即便最後有同情票加持，將凸顯其抗疫政策出現誤判的缺失。」

北歐資產管理公司資深總經策略師蓋利(Sebastien Galy)則警告，「由於選情已面臨困境，川普可能做出更多的激進手段，舉例來說，可能提早對中國大陸採取強硬的措施，因此川普染疫將引發後續一連串的連鎖衝擊，行情震盪將無比劇烈。」

(工商 )