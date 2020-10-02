中油「Cup ＆ Go來速咖啡」規劃推出「咖啡小行動車」服務，穰民眾泵島加油時可以順點順帶走，服務更貼心。 (圖：取自中油福林站臉書)

咖啡副業越賣越有興趣！中油2年前在加油站發展自有咖啡品牌「Cup ＆ Go來速咖啡」，今年累計14個站點單月衝上2.4萬杯，預計年底擴張到28個站。並且將首次在2個站泵島旁推出「小咖啡行動車」，讓加油車輛可現點現拿。明年來速咖啡更打算拓點到中油加盟站設置。

中油2018年5月首先在台北市福林站開創第一家「來速咖啡」，之後林口、彰化、雲林、台南與高雄陸續開設，目前已有14站附設。同時還跟台北市立大學、國立體育大學等8所大學進行產學合作經營，由師生打工行銷販售。

中油來速咖啡主打瓜地馬拉的單品咖啡豆，美式與拿鐵價位中大杯價位35到55元，與超商差不多。中油主管表示，由於成效不錯，年底前會再找人潮較多地點設置14站，今年加油站以附設28店為目標。

同時中油還聽取產學合作大學生意見，擬在上午7到9點或傍晚的尖峰時段，在泵島旁推出「小咖啡行動車」服務，等非尖峰時段再推回咖啡店內，這可以讓加油車輛在加油時點咖啡，加完油順手帶走。中油主管表示，加油站不像超商有停車問題，這是行動車優勢，預計先挑選2站來測試。

中油說，對於腹地不大，不適合設置附設咖啡店的加油站，也規劃推出「來速咖啡」投幣式機台，讓民眾加油或上廁所時順便購買，以增加銷售杯數。

等模式建立好，明年也會推廣到加盟店設置。主管說：「我們賣咖啡目的不是要跟超商一樣多，而是希望藉此供多元服務，增加人流。」

(中時 )