媒體報導中部某間民宿透過網路攬客，舉辦收費雜交派對，甚至開放他人觀賞。對此，警方表示，雖然目前尚未接獲檢舉及報案，但仍會持續關注、蒐證，絕不容許脫序和違反善良風俗事件發生；而上述情節若屬實，主辦人涉媒介他人性交、營利等行為已觸犯刑法，最重可處3至7年有期徒刑。

媒體報導，某民宿業者近日透過網路攬客，舉辦收費雜交派對，還明定禁酒、禁毒、全程配戴保險套，以及更換伴侶必須換套等規則，甚至開放其他人入場觀賞，誇張情節引發外界譁然。

根據《中央社》，警方指出，雖然目前尚未接獲報案或檢舉，未來仍會持續觀注並蒐證，若有發現相關事證，將會積極偵查究辦。至於雜交派對涉及的刑責，警方說明，依「兒童及少年性剝削防制條例」規定，在網路上刊登收費的雜交訊息，最重可處3年有期徒刑；如涉及營利行為，最重可處5年有期徒刑。

參加雜交派對者方面，則涉嫌違反社會秩序維護法，可處新台幣3萬元以下罰鍰；若供人觀看，另得依刑法 「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者」規定，處1年以下有期徒刑；如有收取費用意圖營利，最重可處2年有期徒刑。

另一方面，若現場有未滿16歲之未成年男女參與，業者最重可處5年以下有期徒刑；如有收取費用，最重則可處7年有期徒刑。

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(中時新聞網)