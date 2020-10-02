美國總統唐納川普(Donald J. Trump)確診新冠肺炎，震驚全球，川普在推特親自宣布消息後，湧入超過40萬人留言，底下更有網友貼出辛普森動畫一張「川普躺棺照」截圖，直呼根本神預言，不少人爽翻留言「一直看這集」，也引起支持者不滿痛罵缺德。

川普親自宣布確診後，瞬間引爆話題，湧入大量網友留言，有支持也有嘲諷，更有人貼出辛普森動畫的川普躺棺材照片，更表示這是辛普森在今年8月的預言，還留言「辛普森從不說謊」，極盡所能揶揄川普。

網友貼出辛普森動畫的「川普躺棺照」，直說神預言，但其實此圖為網友惡搞，並無在動畫中出現過 (圖／翻攝自twitter)

隨後許多人紛紛附和：「完全不覺得難過」、「自己不戴口罩的」、「別忘了他辯論會上還一直笑拜登整天戴口罩」、「報應來的真快」，此舉也引發川普支持者不滿，反嗆「毫無人性」、「良心去哪了」、「被仇恨蒙蔽雙眼」。

不過這張辛普森「川普躺棺照」預言圖其實是網友自行惡搞合成，動畫中並無這幕，先前就已經在網路瘋傳並澄清過，只是這次川普染疫後再度被反對者挖出來嘲諷。

(中時新聞網)