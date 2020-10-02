美國總統川普與他的夫人梅蘭妮亞，皆確診新冠肺炎，震撼全球，也為美國大選投下震撼彈。至於，外界相當好奇11月的美國總統大選有沒有可能延期，對此，淡江大學榮譽教授陳一新也做出分析。

陳一新在政論節目「新聞大白話」中說，假如川普病情很嚴重，不能執行總統職務時，將會由副總統代理，假設他或是共和黨甚至覺得他不方便選，那有可能爭召副手潘斯來代理參選，因為根據美國憲法，明年1月20日前一定要產生一位新總統，所以延後可能性不大。

另外，有許多拜登支持者認為，拜登可能可以輕易勝選，對此，陳一新直言，「其實未必這麼美好，假如川普在染疫期間，若試驗了新的新冠肺炎疫苗，並且好轉，那麼他的民調將會有所提升，對選情也有幫助，所以基本上，拜登夢想『躺著選上美國總統』，這個可能性不高。」

陳一新也認為，「確實雖然有美國主流媒體認為拜登在第一次辯論會中略勝一籌，但我覺得不能只看辯論會，現在來看其實川普並沒有輸，所以沒必要怯戰，但若是因為病情而不能參加第二次辯論，那可能會由潘斯代表總統出席，當然共和黨則會再徵召其他人做為副總統候選人，所以選舉和第二次辯論都會繼續舉行，因此不館是選舉或是辯論，都不太可能延期。」

根據國會在1845年訂下的規定，美國大選日期訂在11月的第一個周二，選舉日期是聯邦法律規定，國會是美國唯一有權改變選舉日期的政府部門。

(中時新聞網)