外交部今（2）晚間表示，台灣今年參與聯合國的推案獲國際廣泛支持，為後續推動國際參與，包括參加11月世界衛生大會（WHA）復會，奠定更堅實基礎。

第75屆聯合國大會9月15日至30日，在位於紐約的聯合國總部以結合視訊與實體的形式舉行。

外交部晚間發布新聞稿指出，政府在聯合國大會期間持續以多元方式爭取國際支持，以期有效增進各界了解台灣的推案訴求及民眾對參與聯合國體系的強烈期盼。對於國際各界堅定支持及認同台灣可為聯合國「永續發展目標」（SDGs）作出積極貢獻，外交部誠摯感謝。

外交部指出，今年14個友邦以聯名或個別致函方式，強力促請聯合國秘書長古特瑞斯將台灣納入聯合國體系。

此外，聯大總辯論期間，帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯等國總統；吐瓦魯、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞等國總理；貝里斯、尼加拉瓜等國外長，共計12位友邦高層接連發言，呼籲聯合國實現「不遺漏任何人」承諾、採取行動接納台灣。

除了友邦，外交部指出，理念相近國家也以各種方式支持台灣，例如美國駐聯合國代表團常任代表克拉夫特與台灣駐紐約辦事處處長李光章會晤，討論美方支持台灣參與聯合國等議題；克拉夫特也在台灣、美國、日本合辦的聯大周邊活動「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會擔任致詞貴賓。

此外，英國外交暨發展部副部長亞當斯回覆國會議員書面質詢時，表達支持台灣；澳洲、日本及美國的駐台機構則在臉書發文，並分享外交部製作的推案短片「來自台灣的祝福」，肯定台灣對落實SDGs的具體貢獻。

各國國會方面，宏都拉斯國會通過支持台灣參與國際的決議案；秘魯、委內瑞拉、英國、瑞典、土耳其、哥倫比亞及南非等國的國會議員則以簽署聯合聲明、書面質詢行政部門、致函聯合國大會主席及在社群媒體發文等方式，聲援台灣的聯合國推案。

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