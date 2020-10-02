中秋連假加上雙十國慶，除了郊外踏青，逛街購物是大家的最愛，三倍振興券還沒用完的民眾可以把握廠商加碼的「十月驚喜」，信用卡發卡銀行也不忘提醒，百貨公司周年慶活動一波波登場，現在是衝刺刷卡拿優惠回饋的最好時機。

滙豐(台灣)商業銀行資深副總裁黃至弘指出，年底是消費旺季，也是信用卡持卡人年度精打細算的時候。年底有聖誕節、有跨年大活動，有準備農曆年節，真正的花大錢的時候，許多發卡行已摩拳擦掌，祭出刷卡回饋活動，而所有回饋優惠中，又屬新申請戶的優惠最多。

黃至弘說，對於滙豐信用卡持卡人，已針對特定通路推出高額刷卡滿額禮，「今年最開心的採購續攤行程，帶著匯豐信用卡就對了。」

花旗銀行現在力推的是現金回饋PLUS鈦金卡，對於新戶也在通路上提供「一視同仁」，海內外一般消費都是2％的回饋，活動期間就正好10/01起到今年底12/31。

匯豐銀行表示，12月31日前，新戶透過線上申辦、並勾選使用電子或行動帳單，核卡首三個月內，單月刷滿3,000元立即享300元回饋，連續三個月均刷滿3,000元，可再享額外100元加碼回饋。另，活動期間以匯豐銀行數位存款帳戶辦理信用卡帳單自動扣繳的新卡友，除了節省跑超商或轉帳繳費的時間，還可額外再享500元回饋，新戶能拿到的所有優惠，最高達1,500元的刷卡金。

(工商 )