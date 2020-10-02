今年端午節國道湧入大量車潮，導致車輛連塞32小時，交通部遭到外界砲轟。而此次中秋節連假，交通部成功化解車潮，獲得肯定。對此，交通部長林佳龍表示，很擔心民眾在預期心理下，後兩天假期會出現報復性塞車，另外他也坦言，「先前不是用路人不聰明，而是我們原本的努力還不夠」。

林佳龍臉書上表示，「交通一路通順，就是最好的中秋節禮物」，看到民眾說出這句話，實在非常欣慰。他特別感謝端午連假後，協助交通部檢討疏運措施的專家學者，以及每逢連假就不眠不休、勞苦功高的數千位疏運同仁。

林佳龍提到，為了疏運措施和宣導，交通部投注了很多努力，但看到媒體一再說「奏效」、「過關」，讓他心中百感交集，擔心民眾會認為「不塞了」，而讓後兩天的假期出現「報復性塞車」。

林佳龍說明，昨天連假首日，國五南下車潮為2百萬車公里，略低於端午首日，但前天、也就是連假前一日卻較端午連假前夕增加。顯示連假使用國五前往宜花東的車潮並未明顯減少，卻因時間分流而改善壅塞問題。

最後，林佳龍提醒，明（10/3）日下午開始，西部國道將出現北上車潮，國道五號則是從今天下午開始出現，明天則是北上車潮最大量。懇求各位用路人查詢路況及疏運措施再上路，並多多利用公共運輸。

(中時新聞網)