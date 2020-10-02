國民黨晚間在推特回擊綠委王定宇。（摘自國民黨推特）

美國總統川普與第一夫人確診新冠肺炎，國民黨在推特發文期盼川普夫婦早日康復，不料，遭民進黨立委王定宇消遣英文用字是「國際級笑話」。國民黨晚間在推特回擊，由於根本就沒有錯，搞得連網友對如何改一頭霧水，「委員，不懂可以查字典，不能單靠線上檢查英文文法軟體」。

針對美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，國民黨下午在推特以英文表示，「衷心期盼川普總統和您的夫人迅速康復」，疫情減緩需要所有人的努力才行，讓我們盡所能一起努力，讓世界上任何角落的新冠疫情能趨緩。願主祝福每一位受疫情影響的人。

不料，卻遭民進黨立委王定宇消遣「英文差到以為是被駭客入侵或假冒官網」，「如果川普確診是國際重大消息，那國民黨表達關心的推特，就差不多是國際級笑話了」。

國民黨晚間在推特回擊王定宇，指網友詢問「要怎麼改寫比較合適？」，但王定宇回答「很難改」，並為王定宇解惑，「因為（國民黨推特使用的英文）其實沒有錯」。

國民黨反譏王定宇，「委員，不懂可以查字典，也不能只靠線上檢查英文文法軟體」，隨後批評王定宇對英文用字遣詞雞蛋挑骨頭，勝過關心川普健康狀況，根本就是見樹不見林。

(中時 )