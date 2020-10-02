前國民黨主席朱立倫今參加台北市議員徐巧芯、何嘉霖、謝曜宇主持的「得第一」網路節目，以自身經驗分析評論歷年的競選競選廣告。朱立倫選唱《太陽》這首歌，是否代表準備好參與明年的當主席選舉？朱立倫僅說，「你我都是太陽」。

朱立倫表示，他當兵時，在成功嶺結訓得到第一名，並與前總統蔣經國一同用餐，得到蔣經國的鼓勵，他相當珍惜這個難得的經驗與回憶。

節目中回顧朱立倫與前國民黨立委顏寬恆，坐在「消波塊」上，高唱歌手張惠妹名曲《聽海》的MV，朱立倫自嘲，影片出來之後幫很多人「恢復信心」，很多人後來都敢唱這首歌了。

朱立倫也談到自己當時錄製2008年國民黨經典廣告「準備好了」的過程，只有「桃園需要你」、「我準備好了」兩句台詞，但最後廣告呈現出來氣勢相當磅礡，徐巧芯則笑稱，這個過程就是體驗當一個演員的感覺。

最後，朱立倫更唱了時下最夯的「太陽」，徐巧芯當場詢問，選擇這首歌是否暗示明年黨主席選舉要成為國民黨的太陽？朱立倫並未正面回應，但感受到不一樣的氛圍，朱僅說最近太陽很大，你我都是太陽。

(中時 )