營養師高敏敏上節目分享一起14歲少女罹患第二型糖尿病的案例。(圖擷取自)醫師好辣YouTube頻道)

現在雙薪家庭多，許多父母也因此忽略了孩子的飲食健康。營養師高敏敏日前就分享一起案例，一名14歲的國中少女，竟被診斷出罹患第二型糖尿病，在她追問之下才得知，該少女精緻糖爆量攝取，讓媽媽相當自責，在診間邊哭邊喊「是不是自己害了她」。

高敏敏日前在節目《醫師好辣》上分享一起讓她印象深刻的案例。她說自己在代謝營養科門診，一名母親帶著14歲的女兒就診，但當天即被診斷出罹患了「第二型糖尿病」，已經要吃藥治療。更說該少女的糖化血色素高達12～13%，讓母親自責哭喊「是不是我害了她的一生」。只見少女全程低頭不語，高敏敏心疼的說，「彷彿媽媽的爆哭聲讓她以為自己犯下大錯」。

接著高敏敏表示，原來該名母親會在女兒放學後買3個車輪餅讓她當點心，等到爸爸下班後全家再出門外食，而早餐也是匆忙至早餐店購買。後來才從班導那得知，自己女兒並沒有訂學校營養午餐，而是到福利社買麵包吃，有時還會多買等到下午肚子餓吃。

高敏敏聽完上述情況後，便了解少女得病的原因。因為她精緻糖過量攝取，卻長時間無人發現。高敏敏接著說，根據衛福部規定，每天精緻糖攝取量只能佔總熱量10%，最低至5%，以女生正常攝取1500大卡換算，精緻糖攝取只能佔150卡，換算下來為4~8顆方糖。但一杯全糖手搖飲就爆表，就連平時看起來健康的調和蔬果汁，都含有6顆方糖，因此容易讓孩子在不知不覺中超量攝取。

而高敏敏隨後也提供了一張紅綠燈圖表，提醒家長該注意孩子吃下肚的點心。

綠燈點心(嘴饞時可食用)：愛玉冰、仙草、優酪乳、豆花、法國麵包、糖炒栗子、堅果。

黃燈點心(潛藏糖分，適量食用)：布丁、巧克力牛乳、冰淇淋、蘇打餅乾、海綿蛋糕。

紅燈點心(特別注意)：油炸蔬菜乾、蜜餞、果乾、豬肉干、牛肉乾。

(中時新聞網)