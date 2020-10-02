董至成、羅若云22年婚姻告終。（圖／中時資料照片）

董至成和羅若云（Theresa）今年2月突然傳出22年婚變，董至成第一時間錯愕，後來還因家產分配問題，槓上羅若云批「是老子的血汗錢」。董至成最近上節目透露已在上月10日簽字，現在就等找時間去換新身分證，至於離婚主因，董至成坦言現在還是一頭霧水，但他回想自己在大陸工作時，有年春節羅若云不聞不問，應該當時感情就出問題。

董至成最近上《震震有詞》分享從年初起「被離婚」的經過，原本羅若云建議財產分成3份，1份給兒子，最後妥協一分為二，也就是董至成並未淨身出戶，至於離婚主因，董至成毫無頭緒，透露有記者去問他前妻，得到的回答都是「個性不合」，董至成不解反問：「那個性不合當初怎麼會結婚呢？」也承認現在對老婆、孩子還是有感情，「我沒有變，但她變了」，「我有時睡到午夜夢迴的時候，我都會因為夢到他們哭得唏哩嘩啦的」。

還原今年初被離婚經過，董至成說年初回到先回到他媽媽家，隔兩天一早就被記者們的電話吵醒，從眾人口中才知道羅若云要跟他離婚，前妻後來避不見面，只在律師事務所跟他見了2次面，後來有媒體報導，兩人婚變主因疑和羅若云跟女性朋友過從甚密有關，董至成第一時間直呼荒唐，還打給熟識的記者求證，對方卻說早在董至成去大陸工作一年就接獲爆料，推測可能是主因之一。

董至成當年毅然決然去大陸工作，羅若云也支持，董至成說：「如果我唯一有錯是我在北京的兩年半，我寄回家的錢比較少，但如果（因為這樣）妳就要跟我離婚的話，那我只能講句不好聽的話『妳只可以跟我共享樂，難道不能跟我共患難嗎？』」，他也回憶有年春節他在北京忙工作，羅若云卻沒跟他聯繫，董至成主動打電話回家，羅若云說了兩句就把電話交給兒子，一句關心問候都沒有，直言應該當時就關係變冷，當下卻沒察覺。

(中時新聞網)