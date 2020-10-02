熊熊曾與言明澔傳出緋聞。(本報系資料照)

G奶女星熊熊(卓毓彤)外型亮眼又擁有火辣身材，再加上宛如傻大姐的善良個性，讓她深受大批粉絲喜愛。未料她人紅是非多，近日衰捲3分16秒性愛片外流疑雲，還被扯出陳年戀情，遭網友點名影片男主角種種特徵，都激似曾與熊熊傳出緋聞的男星言明澔（本名簡宏霖）。

神似熊熊性愛片前陣子在網路瘋傳，更有網友意有所指地在PTT發文詢問言明澔，內文還提到「看了一下他的IG，身材真好，肚臍附近的毛很茂密，另外右小腿內側還有黑色刺青（正後方看不太到，要非常仔細才能發覺）。」直言跟他最近看到的影片有點像。

巧合的是，底下還有網友留言回應「男的前陣子剛好弄丟手機......」。對於被影射為性愛片男主角，據週刊王報導，言明澔經紀人表示：「我們沒有看過影片，所以對於網友的諸多猜測是無法評斷的，不知道要如何回應。」

言明澔衰捲性愛片疑雲，不知是否心情受到影響，他無論臉書還是IG，都長達超過20天沒更新，整個人宛如人間爭發，直到今(2日)晚間才又發文分享最近拍攝的影片。

只是影片中的他，明顯消瘦不少，粉絲也注意到他的不對勁，留言「消失超級久欸」。

(中時新聞網)