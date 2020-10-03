美國法院周四就多個工商與專業團體，反對川普暫停簽發H-1B等多種外國工作簽證提出訴訟而做出裁決，認定川普超出其權限而暫時解除禁令，讓微軟和亞馬遜等許多科技龍頭暫時鬆一口氣，去引進其所需要的外國專才。

加州北區地方法院法官魏特（Jeffrey White）說，其裁決僅適用於包括美國制造商協會（NAM）、美國商會（USCC）、美國零售業聯盟（NRF）、科技產業團體TechNet和全球文化交流機構Intrax等提出訴訟團體所屬的成員。

儘管其裁決適用範圍只限於提出訴訟團體，但所屬成員就包含全美數十萬計各行各業的大中小型企業，像矽谷等許多科技業巨擘都在其中。光美國商會成員就有逾30萬家各類型企業。

外界仍不確定聯邦政府何時執行這裁決，因為執行前必須先得到移民與入境等主管機關，區分出提出訴訟團體所屬成員。

國務院沒有回應外界對其如何執行法院裁決的疑問。白宮、國土安全部和司法部都沒有立即對法院裁決做評論。

川普在6月新冠肺炎疫情爆發期間，以行政命令暫停年底前簽發H-1B（專業技術人員）、H-2B（非農業類短期聘雇工）、H4（H-1B簽證持有者配偶）、J1（赴美交流學生及互惠生）和L1（跨國企業駐美職員）等外籍人士工作簽證。

川普的理由是阻止可能感染新冠肺炎的外國人入境，和保護美國人在疫情衝擊下的工作權。

最受禁令影響的是美國每年10月展開新財政年度時，批出約8.5萬個新簽證配額的H-1B，這是科技業吸納外國頂尖人才的重要管道。

雖然魏特的裁決只是暫時解除川普禁令，但NAM副總裁凱莉（Linda Kelly）認為即使是暫時性勝利，仍能讓業界跟其他國家爭奪尖頂人才去革新美國的產業。

(工商 )