美國總統川普確診新冠肺炎，震驚全球，美國也是新冠疫情最嚴重國家，就有網友翻出美國疾病管制中心(CDC)的新冠數據，指出美國有將近10.6%機率，副總統彭斯(Mike Pence)將會取代川普繼任總統。

網友在PTT八卦版PO文表示，自己不是要詛咒川普，但根據美國CDC顯示的統計數據來看，65歲至74歲一共有41萬4千人感染新冠肺炎，其中41866人死亡，死亡率高達10.56%，且隨著年齡越高死亡率也越高，而川普今年剛好為74歲，也就是說，彭斯有10.6%的機率會接任總統。

原PO話鋒一轉，表示民主黨也不能太開心，因為拜登今年77歲，美CDC數據顯示，75至84歲有50萬4千人染疫，其中51365人死亡，死亡率10.8%左右，且拜登才剛與川普結束辯論會，「希望他有定期做檢測」。

原PO補充，川普與拜登就算雙雙染疫，也會接受美國最頂尖的醫療，因此機率會遠比數據上低出許多。

鄉民也紛紛留言：「川普不會有事啦，總統級醫療沒在怕的」、「這數據一堆慢性病臥病在床的，還有沒錢看醫生居家隔離掛掉的，沒辦法套用在川普身上」、「川普雖然74歲，但活繃亂跳不會有事」、「川普造勢晚會站90分鐘都沒事，安啦」、「拜登確診的話危險多了，感覺身體就不好」，但也有人持不同意見：「總統級醫療不是萬靈丹，不代表不會有事」。

(中時新聞網)