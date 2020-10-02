42歲日本天后濱崎步今年初宣布閃電當媽生下1子，但孩子的爸成謎，今(2日)她又2度宣布當媽，「已經有第二個天使在我肚子裡，我會盡心盡力養育他」，對小孩的父親仍隻字未提。

濱崎步出道27年，今年1月她透過官方的會員制歌迷俱樂部驚爆有喜，承認「去年底我成為生下天使的母親了」，對於兼顧家庭和工作的難題十分苦惱，也因當媽媽後才知作母親的辛苦，藉此對全天下的母親致意，並強調不會引退，會繼續為事業打拚。

濱崎步過去最有名的緋聞對象就是和長瀨智也的7年情，分手後她曾閃婚嫁小2歲的奧地利男模曼紐爾史瓦茲，不過婚姻維持僅維持380天，6年前她梅開二度再婚小10歲的美籍男友泰森波金，最後婚姻還是告吹，前年她與小20歲舞者荒木駿傳出母子戀，被猜測最有可能是第一胎小孩的爸，但也有傳聞指她是找代理孕母。

至於是否找代理孕母一事，濱崎步的媽媽曾否認說：「當然是她自己來啊」，也強調：「這是她自己的選擇，沒辦法」。今濱崎步宣布二度當媽，並表示期待之後的「大家庭生活」，她明白外界猜疑，說：「為了小孩好，請大家安靜地守護保護我們。」

(中時新聞網)