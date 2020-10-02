美國總統大選投票前夕，時常會有意外，改變戰局發展，稱為「十月驚奇」。川普與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎的消息傳出後，成為大選以來最震撼的「十月驚奇」。前民進黨立委沈富雄表示，拜登是注定選贏，川普是完了。

沈富雄在政論節目中表示，原先大家都在猜有「十月驚奇」，沒想到老天不饒人，老天在十月驚奇之前，就先來一個「十月驚奇」，這個驚奇非常大。所以現在就等川普如何回應自然給他的十月驚奇。川普現在應正在想，該如何反敗為勝，是不是可以把它扭轉成對他有利。他第一個應會想這個選情是不是沒有辦法下去，是不是要把投票日往後延。不過，沈富雄覺得這個恐怕於法不合，法律沒有這個規定。共和黨是不是應該以這個為理由換人，共和黨也沒這個膽子，而且現在換人是注定失敗。

沈富雄認為，到目前為止，美大選第一場辯論是很丟臉的，這是給全世界一個最壞的示範，不但美式選舉不應該有這樣的場面，川普甚至不是小丑，而是一個無賴、一個狂徒。

沈富雄指出，大家還有一點點游移的，比如說538民調，現在拜登會贏的機會是80%，那受到這個辯論影響而游移的，大概在3%以下，但是大部分的已經決定投票的人，並沒有影響，所以他覺得拜登注定選贏，川普是完了。

(中時新聞網)