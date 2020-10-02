如果對任何公司產品、服務有任何不滿意，客訴是最快的途徑，一般人對客訴服務人員的印象，大多都是有禮貌、有耐心，服務態度良好，有位網友卻在網路上「抱怨」，原本只是想要請問麥當勞「薯條份量」問題，卻在使用官網時驚覺「被嗆」，照片曝光後大票網友反笑爆。

網友「dontggyy」在論壇PTT上分享一段經歷，表示日前使用麥當勞歡樂送，拿到餐點時發現薯條容量「不到八分滿」，這讓原PO有點疑惑，因為已經遇到不只一次這樣的情況，「我操起台灣鯛的個性，到官網寫篇建議文請教」。

驗證碼出現「YRFAT」(圖片取自/網友dontggyy)

等到寫完建議，正要送出時出現填驗證碼的頁面，只見驗證碼英文是「YRFAT」，驚覺驗證碼是「You are fat（你好胖）」，讓原PO好氣又好笑的問說「有沒有麥當勞其實也很嗆的八卦」。照片PO出後掀起網友熱議，笑翻留言「你被監視了」、「官網太誠實」、「陳述事實不能告」、「再吃啊」、「八分滿是為了你的健康著想啊」、「被嘲諷惹」。

由於文章太幽默，討論度極高，事後原PO補充解釋，除了分享收到薯條的照片，表示官方回應他「薯條涼掉後縮水，沒有像剛炸好一樣直挺挺的」，而自己也接受此說法，只是他PO出自己照片「平反自己一點也不胖」的事，笑說「薯條這事就算了，但官網明諷我肥這件事，我一定吉」。

(中時新聞網)