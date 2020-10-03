罹患罕病肌萎症、2005年總統教育獎特別獎得主張恆鈞9月30日因器官衰敗病逝，張母2日在臉書po文弔念，強調兒子是「生命的勇士」，不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄。張恆鈞的同學及老師更是震驚難過，9日將共同送他最後一程。

33歲的張恆鈞罹患罕病肌萎症，從小飽受病魔折磨，因發病導致脊椎變形、無法站穩、坐直，衰退速度比不上復健速度，醫生更曾經斷言活不過18歲，但張恆鈞仍苦讀念完高師大數學系，還與母親陳台秀合著《28公斤的生命：張恆鈞的成長手札》書籍，鼓舞陷入低潮的社會大眾。

張恆鈞曾不忍父母照顧的辛苦，告訴他們「我走了，你們就自由、解脫了」，他甚至希望後事簡單，不要再麻煩別人。9月張恆鈞就因體內器官衰敗住院，病情一度出現轉機，但9月30日仍病逝。

陳台秀2日在臉書寫道「各位數98的同學，我們的同學、生命的勇士 恆鈞，已經在9月30日安息，我們都不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄，10月9日 高雄市立殯儀館…瞻仰儀容後就要送恆鈞最後一程..。」

張恆鈞的同學也紛紛在臉書表達不捨之意，表示不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄的精神。

(中時 )