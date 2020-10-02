一位民眾參加公司聚餐，老闆竟在烤肉時大吐苦水，表示公司虧損慘重，其中員工薪資佔了一大主因。讓網氣炸直呼：集體離職！(摘自爆廢公社二館)

中秋節，除了是和家人、親朋好友們聚會的日子，不少公司也會藉這節日餐敘，犒賞辛苦的員工。不過有一位民眾參加公司聚餐，老闆竟在烤肉時大吐苦水，表示公司虧損慘重，其中員工薪資佔了一大主因。這讓在座的人聽了都相當傻眼，原來平常工作累得跟狗的員工在老闆眼中只是公司的虧損。網一看氣炸直呼：集體離職！

原PO在臉書「爆廢公社二館」上表示，公司在中秋連假辦烤肉活動，老闆在聚餐時順便開會。老闆指出，「公司這兩個月虧損近50萬！終於找出原因了！第一個，貨一次進來很多，要付現金給廠商，第二個，就是你們的薪資。」此話一出，讓在座的原PO非常傻眼表示「原來我們每天做的跟狗一樣是你的虧損。」

貼文一出，網友也相當傻眼，認為在員工面前說這種話很不夠意思。表示「這老闆神邏輯欸，貨款算虧損哦？」、「這樣烤肉應該難以下嚥」、「原來請員工，不會虧損就是不要發薪資，，這理論厲害了」、「烤肉還要靠X哦，收一收了」、「 薪資是經常性支出，怎麼會列為虧損呢」、「沒有員工，要怎麼賺錢」。

不少人認為，這就是台灣老闆的起手式，紛紛勸可以離職了。「有功自己的，有過員工背」。網怒嗆「立馬走人。連面子都不用留了！」、「集體辭職」、「老闆不會做生意就把公司關了吧，人事成本也要當做虧損」、「既然如此，中秋後，就開始找新工作吧」、「慣老闆起手式」、「這家公司遲早會眾叛親離」。

網友指出，人事費用的確是公司很大的一筆開銷，但不能當作是虧損的主要理由。這也表示原PO老闆沒擔當、沒能力、沒什麼未來，沒有具備一個公司老闆應該有的氣魄。「沒本事還跟人家當老闆？、「又要馬兒跑又要馬兒不吃草」。不過也有人認為，「會不會有人是害群之馬，老闆其實在提示他會裁員。」

(中時新聞網)