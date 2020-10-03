國際運輸工人聯盟（ITF）指控台灣新健海海運有24名緬甸船員遭扣超過半年薪水，並被丟包高雄港，交通部航港局2日晚間指出，新健目前並無船隻登記為國輪，屬於外籍船公司身分，該公司表示這批船員有一半的薪資由船長發放給船員，另一半是透過船員仲介商發給眷屬，並未苛扣薪資，安排下船是因為合約到期。

航港局高階指出，現在船公司與船員間是各說各話，航港局已經要求船公司提出匯款給仲介商的證明，如果確實有苛扣船員薪資，會協商船公司補足。

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會指出，新健海運已經沒有船隻在台灣註冊，估計失去國輪公司身分已有五年以上，確切時間要等上班日才能查明。

航港局說明，新健海運是委託高雄譚臣船務代理公司處理24名緬甸船員下船作業，主要是因24名船員契約到期，並非遭船方趕下船。目前有越來越多的國家開始嚴格審查船員因新冠肺炎疫情，在船上逾期工作的情況，但船公司因為各國境管嚴格，安排船員輪換困難重重。

由於緬甸因疫情採取嚴格邊境管制，船員返國只能靠政府派出的專機接人。航港局指出，過去緬甸曾經派過專機來台接船員，這次24名緬甸船員當中，有19名預計搭4日專機返國，25日會有下一班撤僑專機。

(工商 )